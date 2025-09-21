Зарплата Забарного в ПСЖ может вырасти почти вдвое – во Франции раскрыли подробности

"Матч перенесен из-за возможных сильных дождей со значительным риском городского стока на Велодроме, который ожидается, что будет переполнен", – объяснил префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклерк.

Позже пресс-служба Лиги 1 официально сообщила о переносе матча Марсель – ПСЖ на неопределенный срок. Известно, что в регионе Буш-дю-Рон объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей, наводнения и грозы.

LFP перенесло игру на понедельник, 22 сентября, начало матча в 21:00 по киевскому времени.

К слову, сейчас ПСЖ, за который выступает украинец Илья Забарный, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, Марсель находится на 8-м месте с шестью очками.

"Нехай переможе...": Анчелотті насолоджується Бразилією після Реала, критикує ФІФА і чекає на праймового Неймара