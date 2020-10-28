Игроки Марселя проигнорировали нововведенную традицию перед началом поединка в матче 2-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Перед началом поединка игроки Манчестер Сити уже привычно стали на одно колено в знак борьбы против расизма.

Дебют Зинченко в нынешней Лиге чемпионов в видеообзоре матча Марсель – Манчестер Сити – 0:3

Но игроки Марселя решили проигнорировать этот жест, оставшись стоять на ногах, что возмутило соцсети. Get French Football News объясняет это тем, что в матчах чемпионата Франции не вводили подобную традицию, в отличие от матчей АПЛ.

Напомним, Манчестер Сити в итоге разбил Марсель (3:0) и стал единоличным лидером группы C, а французы стали аутсайдером квартета.

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