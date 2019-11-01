Маротта заявил, что Интер не претендует на победу в текущем сезоне Серии А

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта поделился мнением о перспективах своего клуба в текущем сезоне.

"Скудетто – это не та цель, которую мы поставили перед собой в этом году. Мы находимся в процессе возвращения прежних позиций Интера, которых требуют история и эмблема, но я считаю, что у нас постепенный рост.

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Есть вещи, которые можно улучшить, и мы будем работать над этим. Все нужно делать спокойно, без давления на главных действующих лиц, даже если мы знаем, что носить футболку Интера – это большая ответственность.

Мы не хотим смотреть на других, а только на себя. Мы всегда стараемся стать лучше. Результаты подтверждают нашу правоту. Работа, начатая в июле, приносит нам большое удовольствие.

В Лиге чемпионов у нас сложная группа с Барселоной, Боруссия – сложный соперник, Славия ничего не отдаст просто так. Есть еще несколько матчей впереди. Мы должны показать свой дух, желание и свои способности в игре против Боруссии. Если нам удастся сделать это, то, думаю, пройти групповой этап будет нам по силам", – цитирует Маротту Corriere dello Sport.

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Напомним, после 10 туров Серии А Интер занимает второе место, уступая Ювентусу только одно очко.