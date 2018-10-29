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Маротта станет генеральным директором Интера – самого принципиального соперника Ювентуса

27 октября 06:30 89 Читати українською
Маротта станет генеральным директором Интера – самого принципиального соперника Ювентуса
Джузеппе Маротта / соцсети

Интер вскоре должен получить нового генерального директора в лице Джузеппе Маротты, который покинул Ювентус.

Джузеппе Маротта может долго не остаться без работы. По информации goal.com, он должен занять аналогичную должность в миланском Интере, который является самым большим соперником Ювентуса.

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Напомним, 25 октября Беппе официально покинул туринский клуб, поскольку закончился срок действия его контракта.

Вместе с Мароттой Ювентус 7 лет подряд выигрывал титул чемпиона Италии (2012-2018 годы).

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Интер Интер Джузеппе Маротта
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