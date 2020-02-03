Маротта рассказал, почему сорвался переход Жиру из Челси в Интер

Спортивный директор Интера Джузеппе Маротта рассказал, почему клубу не удалось подписать французского форварда Оливье Жиру, который стремился переехать в Серию А.

"Мы удовлетворены зимним трансферным окном, ведь хотели усилить состав команды, и нам это удалось. У нас были определенные приоритетные идеи, некоторые мы реализовали. Так что мы вполне довольны.

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Мы хотели приобрести еще одного игрока – Оливье Жиру. Контактировали с его клубом, готовы были продолжать диалог, но Челси в определенный момент просто прекратил переговоры без всяких объяснений", – цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Напомним, что сам француз очень хотел сменить клубную прописку, чтобы получать больше игрового времени. После срыва трансфера в Интер Жиру обиделся на "нерадзурри" – теперь чемпион мира планирует по окончании сезона перейти в Лацио.

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