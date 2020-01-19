Маротта отреагировал на трансферные слухи вокруг Интера – функционер оценил вероятность перехода Эриксена

Спортивный директор Интера Джузеппе Маротта рассказал о планах клуба по усилению состава во время зимнего трансферного окна.

"Подпишем ли мы Эриксена? Он футболист Тоттенхэма, но его контракт заканчивается в июне. Так что абсолютно законно и допустимо проводить встречи с его агентом в это время. Мы очень далеки от того, чтобы заявлять о его переходе в январе или июне, так как конкуренция за него высока, а мы не знаем, что произойдет дальше.

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Мы работаем над различными вариантами. Не стану отрицать переговоры с представителями Жиру, мы оценим ситуацию. Также мы рассматриваем Мозеса, как один из вариантов усиления", – цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Напомним, хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена и форварда Челси Оливье Жиру уже несколько месяцев связывают с "нерадзурри". Недавно La Gazzetta dello Sport написала, что игрок сборной Дании согласовал долгосрочный контракт с Интером.

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