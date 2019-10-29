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Маротта анонсировал зимние трансферы Интера

15:26 12 Читати українською
Маротта анонсировал зимние трансферы Интера
Антонио Конте / Фото ФК Интер

Генеральный директор миланского Интера Джузеппе Маротта поделился мыслями о кадровой ситуации в команде.

"Мы ожидаем на зимнее трансферное окно с оптимизмом. Мы готовы воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать команду еще сильнее и стать еще лучше, поскольку верим, что эта команда способна реализовать наши амбиции.

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Цели были определены в начале сезона. Мы создадим прочный фундамент, который станет основой для возвращения к победам.

Мы стремимся формировать команду на основе принципов усердной работы, чувство принадлежности, самопожертвования. В лице Конте мы нашли человека, который разделяет наши ценности", – цитирует Маротту Corriere dello Sport.

После 9-ти туров Серии А Интер находится на второй строчке, уступая Ювентусу на одно очко.

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Теги
Италия Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте Джузеппе Маротта
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