Маротта анонсировал зимние трансферы Интера

Генеральный директор миланского Интера Джузеппе Маротта поделился мыслями о кадровой ситуации в команде.

"Мы ожидаем на зимнее трансферное окно с оптимизмом. Мы готовы воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать команду еще сильнее и стать еще лучше, поскольку верим, что эта команда способна реализовать наши амбиции.

Конте: Уважаю Златана, но он мне не нужен

Цели были определены в начале сезона. Мы создадим прочный фундамент, который станет основой для возвращения к победам.

Мы стремимся формировать команду на основе принципов усердной работы, чувство принадлежности, самопожертвования. В лице Конте мы нашли человека, который разделяет наши ценности", – цитирует Маротту Corriere dello Sport.

После 9-ти туров Серии А Интер находится на второй строчке, уступая Ювентусу на одно очко.

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