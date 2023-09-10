На севере Африки произошла природная катастрофа, унесшая жизни многих людей. Футбольный мир не остался в стороне.

В пятницу вечером Марокко пережило сильное землетрясение с магнитудой 6,8. В настоящее время известно о двух тысячах погибших, сообщает BBC. В центральной части страны у Марракеша многие дома разрушены. Объявлен траур, продолжаются спасательные работы.

Футболисты продолжили играть во время мощного землетрясения

Сборная Марокко должна была сыграть с Либерией в Агадире – недалеко от эпицентра землетрясения. Матч полуфиналистов ЧМ-2022 был отменен, а футболисты и тренерский штаб решили сдать кровь для помощи пострадавшим, добавляет Kicker.

Роналду также предоставил помощь – гостиница Криштиану в Марракеше открылась для тех, кто получил травмы или остался без дома из-за стихийного бедствия, информирует Marca.