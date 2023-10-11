Во вторник, 10 октября, AS написал о том, что нападающий Барселоны марокканского происхождения Ламин Ямал получил денежное предложение за "переход" в сборную Марокко. Журналист Хоакин Марото утверждал, что регламент ФИФА позволил бы Ямалу сменить национальную команду, поскольку у 16-летнего футболиста двойное гражданство и он не провёл за первую команду "Фурии рохи" более трёх официальных матчей. Сообщалось, что игрок отклонил предложение Федерации футбола Марокко.

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Позже в этот же день Марокканская федерация футбола опровергла эту информацию AS и назвала её откровенной ложью. "Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) категорически опровергает ложную информацию, опубликованную в испанской спортивной газете AS в выпуске от вторника, 10 октября 2023 года", – сказано в заявлении.

Федерация футбола отметила, что уважает выбор Ямала и не собиралась мешать его выступлениям за Испанию.

Сам Ямал был вызван в сборную Испании на матчи с Шотландией и Норвегией, однако получил травму и вернулся в расположение Барселоны. Он сыграл за национальную команду Испании два матча – с Грузией и Кипром.

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