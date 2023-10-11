Марокко отрицает предложение взятки для звезды Барселоны за смену футбольного гражданства
Журналист AS заявил, что Ламин Ямал получил предложение сменить футбольное гражданство за денежное вознаграждение. Марокканская федерация футбола отреагировала.
Во вторник, 10 октября, AS написал о том, что нападающий Барселоны марокканского происхождения Ламин Ямал получил денежное предложение за "переход" в сборную Марокко. Журналист Хоакин Марото утверждал, что регламент ФИФА позволил бы Ямалу сменить национальную команду, поскольку у 16-летнего футболиста двойное гражданство и он не провёл за первую команду "Фурии рохи" более трёх официальных матчей. Сообщалось, что игрок отклонил предложение Федерации футбола Марокко.
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Позже в этот же день Марокканская федерация футбола опровергла эту информацию AS и назвала её откровенной ложью. "Королевская федерация футбола Марокко (FRMF) категорически опровергает ложную информацию, опубликованную в испанской спортивной газете AS в выпуске от вторника, 10 октября 2023 года", – сказано в заявлении.
Федерация футбола отметила, что уважает выбор Ямала и не собиралась мешать его выступлениям за Испанию.
Сам Ямал был вызван в сборную Испании на матчи с Шотландией и Норвегией, однако получил травму и вернулся в расположение Барселоны. Он сыграл за национальную команду Испании два матча – с Грузией и Кипром.
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