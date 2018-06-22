Марокко – Иран: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Марокко и Иран встретятся 15 июня в Санкт-Петербурге на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Марокко – Иран состоится на стадионе Крестовский 15 июня в 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прев'ю ЧС-2018, група B: Португалія, Іспанія, Марокко, Іран – все, що треба знати

Марокко – Иран, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной конторы William Hill считают сборную Марокко фаворитом матча. Коэффициент на победу марокканцев составляет 2,25. Потенциальный триумф иранцев оценивается баллом 3,70, а ничья – 2,87.

Похожие коэффициенты предлагает и Bwin. На победу сборной Марокко в стартовом матче ЧМ-2018 коэффициент составляет 2,25. Возможный успех иранской национальной команды оценивается баллом 3,80, а коэффициент на ничью – 2,90.

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Напомним также, что сборная Ирана первой прибыла в Россию и поселились на базе московского Локомотива. Сборная Марокко готовится к матчам в Воронеже.

Чемпионат мира-2018 является 4-м финальным турниром для марокканцев. Сборная Ирана тоже в четвертый раз будет играть на Мундиале и до сих пор ни разу не выходила из группы.

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