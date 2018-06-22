Марокко – Иран на ЧМ-2018: антиреклама футбола, камбэк вувузелов и драматическая развязка

Марокко и Иран навеяли тоску в матче 1 тура ЧМ-2018 в группе В. Счет и подробный отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Матч Марокко – Иран стартовал в 18:00 по киевскому времени. Кроме этих команд в группе В сыграют фавориты – Португалия и Испания.

Выйдя на поле арены в Санкт-Петербурге, соперники сначала присматривались друг к другу. Сборная Марокко первой обозначила свое преимущество, взяв мяч под контроль, и на 19 минуте создала первый реальный момент для взятия ворот. После подачи со штрафного в обороне иранцев возникла паническая суета – марокканцы нанесли серию ударов, однако все они были заблокированы.

Марокко – Иран – 0:1 – видео гола

Подопечные Карлуша Кейруша неожиданно ответили уже через минуту. Ансарифард выбегал на ворота Марокко, но удар у него откровенно не удался. Третий острый момент возник на 30 минуте, когда марокканец Амин Харит, одноклубник Коноплянки, пробил с довольно острого угла – прямо в руки голкипера. В конце концов, кульминационный момент: на 43 минуте Иран убежал в контру, Азмун вывалился на свидание с голкипером, но переиграть его не сумел. Более того, Мунир парировал еще и добивание иранцев.

Второй тайм начался, как и первый – в вязкой борьбе и беготне без особой пользы для атаки. Об ударах по воротам зрителям вообще пришлось забыть. Не выдержав такого положения вещей, Карлуш Кейруш снял своего капитана – нападающего Шоджаи, выпустив вместо него Тареми.

К ротации пришлось прибегнуть и Эрве Ренару. Только вот замена в исполнении наставника Марокко была вынужденной: Нордин Амрабат не сумел продолжить матч из-за травмы – его заменил брат Софиан Амрабат.

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Несколько оживил поединок марокканец Зиеш, который на 80 минуте классно пробил с лета после сброса от Беланда, но голкипер Ирана сумел дотянуться до мяча в самом углу ворот. И снова – борьба, столкновения, травмы, замены, постоянные остановки матча. На 84 минуте иранец Джаханбахш вообще покинул поле на носилках.

Развязка наступила в компенсированное время. Автогол Буаддуза после подачи со штрафного – 0:1.

Самый скучный матч турнира

Позади – три матча Мундиаля. В двух из них нашлись команды, которые продемонстрировали футбол уровня, ну, скажем, среднестатистической УПЛ. Речь идет о вчерашней Саудовской Аравии и, конечно же, Марокко и Иран.

Если в первом тайме соперники еще хоть как-то пытались комбинировать и создавать в атаке, что воплотилось в четыре опасных момента (по два у ворот Мунира и Бейранванда), то после перерыва на первый план вышли фолы, суета, огромный брак в передачах. Игроки забыли о воротах, а видели только голени соперников.

Нелогичная развязка

По-хорошему, наиболее логичным итогом этого поединка была бы нулевая ничья. Марокканцы первыми смирились с таким вариантом, за что и поплатились. Потеря концентрации на последних секундах компенсированного времени привела к автоголу Буаддуза, который срезал мяч в сетку собственных ворот после подачи со штрафного.

Иран празднует победу

Возвращение вувузелов

Впервые с 2010-го, когда зрителей со всего мира кошмарили африканские вувузелы, весь матч пришлось провести под непрерывный невыносимый гул причудливых труб. В сочетании с провальным качеством футбола звуковое давление вызвало ужасный дискомфорт. Камбэк вувузелов – еще этого не хватало...

Марокко в катастрофической ситуации

В группе В – два очевидных фаворита: Испания и Португалия. Чтобы иметь хоть какие-то шансы на выход в плей-офф, андердогам принадлежало побеждать в личной схватке, и Ирану это удалось. А вот Беланда и Ко уже могут потихоньку упаковывать чемоданы – против обоих пиренейских команд им не выстоять. Особенно, с такой игрой, как сегодня.

Интересные факты

Пропустив от Ирана, сборная Марокко прервала свою 6-матчевую сухую серию, а также 6-матчевую серию без поражений.

Иран не проигрывает уже в 19 матчах подряд.

Автогол Буаддуза стал самым поздним в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2018. Группа В. 1 тур

Марокко – Иран – 0:1

Гол: Буаддуз, 90+4, автогол