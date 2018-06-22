Марокко – Португалия: послематчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями после матча второго тура группового раунда ЧМ-2018 против Марокко.

"Марокканцы не только защищаются хорошо, но и могут играть интенсивно в атаке. Мы здорово начали, давили на соперника, владели мячом. Но, как и с Испанией, после 10-15 минут отдали мяч. Ощущение давления, прессинг. У нас же не было динамики. нам нужно было играть лучше, идти вперед, больше владеть мячом.

То же самое было с Испанией. Мы бегали за ними, бегали, бегали. Нам уже дыхания не хватало. Сегодня так же.

Португалия – Марокко – 1:0 – видео гола и обзор матча

Самое главное – игра с Ираном. Ничего еще не решено.

Марокканцы хорошо играли. Может, для них это несправедливый результат. Еще раз, я недоволен игрой своей команды.

Нарушение Пепе перед голом Роналду? Марокканец толкнул Пепе. Там вообще пенальти мог быть", – цитирует Сантуша Sports.ru.