Сборная Испании встречается с Марокко в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Марокко – Испания на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Встречу в прямом эфире покажут MEGOGO и Суспільне. "Красная Фурия" пробилась в плей-офф со второго места в группе, тогда как сенсационные "атласные львы" выиграли квартет с бельгийцами и хорватами. После поражения от Японии Луис Энрике вернул в стартовый состав Альбу, Ляпорта, Асенсио и Феррана. Большая неожиданность – появление Маркоса Льоренте на правом фланге обороны. Мората остался на скамейке запасных, несмотря на 3 гола в предыдущих матчах.

Марокко – Испания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2022

Составь команд:

Марокко: Буну – Хакими, Саис, Агерд, Мазрауи – Унаи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Испания: Симон – Льоренте, Родри, Ляпорт, Альба – Гави, Бускетс, Педри – Ферран, Ольмо, Ассенсио