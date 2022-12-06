Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

6 декабря, 17:00, Эдьюкейшн Сити Стедиум

Главный арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Телетрансляция: MEGOGO, Общественное

Испания стартовала на ЧМ-2022 разгромной победой над Коста-Рикой со счётом 7:0. И этот матч неожиданно оказался решающим для выхода команды Луиса Энрике в 1/8 финала. В последнем туре "Красная Фурия" сенсационно уступила японцам, однако от большого фиаско пиренейцев спас Кай Хаверц. Именно камбек Бундестим с теми же "лос тикос" вывел испанцев в плей-офф со второго места.

В матче с Японией Лучо провел серьезную ротацию состава, выпустив сразу пять новых игроков. Альба, Карвахаль, Ферран, Ляпорт и Асенсио получили отдых, едва не вылезший команде боком. Испания играла медленно и беззубо, сбилась на банальные кроссы в штрафную.

В конце концов в соцсетях начали распространять теорию заговора, мол выход из второго места имеет лучшие перспективы в будущем. Ведь испанцы к самому финалу избегают встреч с главными фаворитами – Аргентиной и Бразилией. Эти же конспирологи, похоже, забывают о возможной дуэли с Португалией в четвертьфинале, а также еще двух мощных сборных – Франции и Англии.

Как бы там ни было, "Ла Роха" получила заслуженного взбучку от болельщиков и прессы. Луис Энрике даже упрекнул СМИ на предматчевой пресс-конференции с Марокко. Якобы журналисты слишком быстро переобулись, ничего страшного не произошло, самое главное, что команда продолжает борьбу на ЧМ. Японский эксперимент остался в прошлом. Альба и Ляпорт возвращаются в стартовый состав, как и Мората. Форварду Атлетико, забивавшему в каждом из трех матчей на ЧМ, снова прогнозируют роль "девятки". Асенсио или Ферран начнут на скамейке запасных.

Марокко только второй раз в истории вышло из группы на ЧМ, да еще и с первого места. В отличие от тех же испанцев, Зиеш и Ко до сих пор не знают горечи поражения в Катаре. В активе "атласных львов" уверена победа над Бельгией, ничья с хорватами и триумф в матче с канадцами. Ранее Марокко только трижды встречалось с Испанией – 2 поражения, 1 ничья. В плей-офф ЧМ они не играли с 1986 года. Этот поединок будет особенным для Ашрафа Хакими и Мунира Мохаммеди, родившихся в Мадриде и Мелилье соответственно.

На ЧМ-2018 эти команды показали эффектную перестрелку 2:2. В составе испанцев тогда отмечались Иско и Аспас, которых давно уже нет в команде. Зато у форварда Севильи Юссефа Эн-Несири есть все шансы повторить свое результативное достижение 4-летней давности.

Ориентировочные составы на матч Марокко – Испания

Марокко: Буну – Хакими, Саис, Агерд, Мазрауи – Унаи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Эн-Несири, Буфаль

Испания: Симон – Карвахаль, Родри, Ляпорт, Альба – Гави, Бускетс, Педри – Ферран, Мората, Ольмо

Португалия – Швейцария: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2022