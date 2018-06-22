toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Марокко – Иран: послематчевая пресс-конференция Эрве Ренара

15 июня 21:26 83 Читати українською
Марокко – Иран: послематчевая пресс-конференция Эрве Ренара
Эрве Ренар / Марокко

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар поделился впечатлениями после матча с Ираном.

"Я очень разочарован. Хотя если бы матч завершился вничью, я был бы не менее разочарован. Думаю, вы понимаете, что я чувствую. Автогол в добавленное время — худшее, что могло случиться. У нас были моменты. Поздравляю Карлуша Кейруша и болельщиков Ирана. А мы постараемся забыть это поражение и сосредоточиться на будущих матчах.

Марокко – Иран – 0:1 – видео гола и обзор матча

Иногда мы очень просто теряли мячи. Иранцы играли очень плотно, поэтому нам пришлось играть на длинных мячах. Но впереди у нас еще два матча, будем надеяться на лучшее.

Сказал, что расстраиваться ни в коем случае нельзя. Нужно продолжать работать. Это был несчастный случай. Мы не забили, пошла контратака, штрафной и автогол", – цитирует Ренара Sport24.ru.

ЧМ-2018 1 тур

Марокко - Иран: Пятница 15 июня 2018

Марокко
Матч окончен
0 : 1
Иран
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Марокко Марокко Эрве Ренар Эрве Ренар Марокко - Иран Ерве Ренар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
52
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук