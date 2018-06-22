Марокко – Иран: на трибунах вывесили плакат в поддержку иранских женщин

Болельщики матча Марокко – Иран поддержали право иранских женщин посещать стадионы.

В Иране для женщин существует запрет на посещение спортивных мероприятий. Чтобы попасть на стадионы, женщины вынуждены переодеваться в мужчин.

Перед стартовым матчем у стадиона Лужники вывесили плакат в поддержку Сенцова

На сегодняшнем матче ЧМ-2018 между сборными Ирана и Марокко болельщики вывесили плакат в поддержку женщин, которые борются за отмену запрета.

"Поддерживаем право иранских женщин посещать стадионы", – написано на плакате.

Напомним, что недавно иранская полиция задержала группу женщин, которые попытались попасть на матч между командами Персеполис и Эстеглал, а тамошнее телевидение прибегло к цензуре при трансляции матча Бундеслиги за женщины-арбитра.