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Марокко – Иран: на трибунах вывесили плакат в поддержку иранских женщин

15 июня 20:07 114 Читати українською
Марокко – Иран: на трибунах вывесили плакат в поддержку иранских женщин
Марокко – Иран

Болельщики матча Марокко – Иран поддержали право иранских женщин посещать стадионы.

В Иране для женщин существует запрет на посещение спортивных мероприятий. Чтобы попасть на стадионы, женщины вынуждены переодеваться в мужчин.

Перед стартовым матчем у стадиона Лужники вывесили плакат в поддержку Сенцова

На сегодняшнем матче ЧМ-2018 между сборными Ирана и Марокко болельщики вывесили плакат в поддержку женщин, которые борются за отмену запрета.

"Поддерживаем право иранских женщин посещать стадионы", – написано на плакате.

Напомним, что недавно иранская полиция задержала группу женщин, которые попытались попасть на матч между командами Персеполис и Эстеглал, а тамошнее телевидение прибегло к цензуре при трансляции матча Бундеслиги за женщины-арбитра.

ЧМ-2018 1 тур

Марокко - Иран: Пятница 15 июня 2018

Марокко
Матч окончен
0 : 1
Иран
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