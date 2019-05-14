Марлос вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник Шахтера Марлос начал восстанавливаться после операции и уже провел тренировку в общей группе.

Звездный полузащитник Шахтера Марлос тренировался в общей группе накануне финала Кубка Украины против Ингульца, передает официальный сайт Шахтера.

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Добавим, что футболист получил травму во время матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо и был прооперирован в Барселоне. Отмечалось, что Марлос мог пропустить остаток сезона.

Напомним, финал Кубка Украины Ингулец – Шахтер состоится 15 мая. Начало игры в 21:00.

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