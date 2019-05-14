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Марлос вернулся к тренировкам после травмы

14 мая 10:33 76 Читати українською
Марлос вернулся к тренировкам после травмы
Марлос / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Марлос начал восстанавливаться после операции и уже провел тренировку в общей группе.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Звездный полузащитник Шахтера Марлос тренировался в общей группе накануне финала Кубка Украины против Ингульца, передает официальный сайт Шахтера.

Марлос был прооперирован в Барселоне – игрок рискует не сыграть до конца сезона

Добавим, что футболист получил травму во время матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо и был прооперирован в Барселоне. Отмечалось, что Марлос мог пропустить остаток сезона.

Напомним, финал Кубка Украины Ингулец – Шахтер состоится 15 мая. Начало игры в 21:00.

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