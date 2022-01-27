У бывшего полузащитника Шахтера есть шанс сыграть на родине.

Марлос ведет переговоры с Атлетико Паранаэнсе, сообщает Globo.

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После ухода из Шахтера (в декабре 2021 года) 33-летний футболист предложил "красно-черным" свои услуги, однако в клубе подвергли сомнению возможность игрока выступать на должном уровне. Как следствие, Марлос, имевший предложения и от других клубов бразильской Серии А, решил продолжить выступления в МЛС.

Однако огромное желание Марлоса убедило Атлетико, и переговоры возобновились по инициативе клуба, что подтвердил президент Марио Селсо Петралья.

По информации журналиста Хорхе Николы, соглашение с экс-"горняком" будет подписано сроком на один год.

Напомним, Марлос выступал за Шахтер с 2014 года.

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