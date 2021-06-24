Игроки сборной Украины не стесняются демонстрировать технику на общих занятиях.

Эффектным действием на очередной тренировке "сине-желтых" отличился полузащитник Марлос.

Как игроки сборной Украины восприняли выход в плей-офф Евро-2020 – видео, которое сделает ваш день

Игрок Шахтера без сопротивления дошел до линии штрафной и роскошным парашютом забросил мяч точно в девятку. Жертвой шедевра стал другой "горняк" – Андрей Пятов.

Напомним, сборной Украины хватило третьего места, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. На стадии 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией (29 июня).

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