Марлос устроил шоу на тренировке сборной Украины – жертвой роскошного парашюта стал Пятов
15:18 - Читати українською
Игроки сборной Украины не стесняются демонстрировать технику на общих занятиях.
Эффектным действием на очередной тренировке "сине-желтых" отличился полузащитник Марлос.
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Игрок Шахтера без сопротивления дошел до линии штрафной и роскошным парашютом забросил мяч точно в девятку. Жертвой шедевра стал другой "горняк" – Андрей Пятов.
Напомним, сборной Украины хватило третьего места, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. На стадии 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией (29 июня).
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