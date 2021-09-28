"Мы прекрасно понимаем, насколько матчи в Лиге чемпионов сложные. У нас была одна игра практически такого же уровня – против Динамо.

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И я чувствую, что украинский футбол добавляет в качестве и набирает те обороты, которые были раньше. 2-3 года у нас были проблемы в чемпионате, а сейчас он снова возвращается на тот уровень, который был раньше", – сказал Марлос в комментарии Sport Arena TV.

К слову, в нынешнем сезоне 33-летний вингер провел в чемпионате Украины 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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