Ветеран Шахтера Марлос рассказал о перестройке, которая сейчас происходит в команде "горняков".

"Думаю, все люди, которые следят за Шахтером много лет, понимают, что сейчас наш главный лидер – наш тренер. Он принимает все решения – кто играет, кто не играет.

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Мы переживаем момент перестройки. Многие игроки, которые были важны для клуба, сейчас играют не так часто. Происходит смена поколений. Сейчас для нас важны все матчи. Нам нужно как можно быстрее адаптироваться к игре тренера", – рассказал Марлос для Youtube-канала Бомбардир.

Напомним, итальянский специалист Роберто Де Дзерби только в мае возглавил Шахтер, подписав контракт на два года.

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