"Я чувствую доверие от тренерского штаба, но хотелось бы уже перейти от всех этих "молодых и перспективных" к "тем, кто отвечает за результат".

Судаков признался, кто из игроков Шахтера мог "напихать"

Хочу, чтобы болельщики уже не писали обо мне: "Он молод, сделаем ему поблажку", а так, чтобы я выходил на поле и уже отвечал за результат. Быть лидером команды, вести за собой. Тем более что у меня такая позиция на поле, что я должен делать разницу.

Со временем можешь привыкнуть к пребыванию рядом с игроками топ-уровня. Марлос, Тайсон – уже "братанчики". Казалось, что это невозможно, но мы уже друзья", – сказал Судаков в интервью Youtube-каналу Шахтера.

В нынешнем сезоне УПЛ 19-летний полузащитник провел 10 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"