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Марлос стал самым результативным "карателем" Динамо

21:55 44 Читати українською
Марлос стал самым результативным "карателем" Динамо
Марлос / Фото ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Марлос стал настоящим кошмаром для голкиперов Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Марлос дублем сумел подарить победу донецкому клубу над Динамо (3:1) в противостоянии 24-го тура чемпионата Украины.

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Для бразильского украинца это уже 8-й гол в ворота киевского клуба, сообщает Sport.ua. В УПЛ еще никому не удавалось нанести столько точных ударов по воротам "бело-синих". Стоит отметить, что свой первый гол в ворота Динамо хавбек сборной Украины праздновал еще в футболке Металлиста.

В нынешнем сезоне УПЛ Марлос провел 18 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
1091
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Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Марлос Марлос Шахтер Шахтер
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