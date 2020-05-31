Марлос стал самым результативным "карателем" Динамо

Хавбек Шахтера Марлос стал настоящим кошмаром для голкиперов Динамо.

Марлос дублем сумел подарить победу донецкому клубу над Динамо (3:1) в противостоянии 24-го тура чемпионата Украины.

Шахтер – Динамо: Мораес догнал своего одноклубника по количеству ассистов — оба "горняка" лидируют в рейтинге

Для бразильского украинца это уже 8-й гол в ворота киевского клуба, сообщает Sport.ua. В УПЛ еще никому не удавалось нанести столько точных ударов по воротам "бело-синих". Стоит отметить, что свой первый гол в ворота Динамо хавбек сборной Украины праздновал еще в футболке Металлиста.

В нынешнем сезоне УПЛ Марлос провел 18 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте