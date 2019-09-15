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Марлос стал 75-м игроком, который отличился голом за сборную Украины

17:03 13 Читати українською
Марлос стал 75-м игроком, который отличился голом за сборную Украины
Марлос / УАФ

Хавбек сборной Украины Марлос стал юбиляром среди тех, кто отличился голом в составе "сине-желтых".

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

В матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Украины уверенно победила Литву (3:0) в Вильнюсе и продолжает лидировать в группе. Одним из мячей отличился Марлос.

Марлос забил дебютный гол за сборную Украины

Натурализованный бразилец, таким образом, стал 75-м игроком, забившим гол в футболке национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ.

В октябре подопечные Андрея Шевченко сыграют домашние поединки квалификации против Литвы и Португалии 11 и 14 октября соответственно.

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