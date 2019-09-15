Марлос стал 75-м игроком, который отличился голом за сборную Украины

Хавбек сборной Украины Марлос стал юбиляром среди тех, кто отличился голом в составе "сине-желтых".

В матче отборочного цикла Евро-2020 сборная Украины уверенно победила Литву (3:0) в Вильнюсе и продолжает лидировать в группе. Одним из мячей отличился Марлос.

Марлос забил дебютный гол за сборную Украины

Натурализованный бразилец, таким образом, стал 75-м игроком, забившим гол в футболке национальной команды, сообщает официальный сайт УАФ.

В октябре подопечные Андрея Шевченко сыграют домашние поединки квалификации против Литвы и Португалии 11 и 14 октября соответственно.

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