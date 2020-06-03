Марлос раскрыл секрет победы над Динамо – Шахтер уже думает о следующем сопернике

Хавбек Шахтера Марлос в очередной раз подчеркнул значение победы над Динамо, однако "горняки" уже сконцентрированы на поединке 25 тура против Десны.

"Как вы знаете, у меня был сложный период, я долго боролся с травмой, которая не позволяла играть на 100 процентов. Считаю, самая большая эмоция и счастье после гола – чувство, что я могу помочь своим партнерам, своей команде и клубу. Приятно осознавать, что они могут рассчитывать на меня. И, конечно, всегда приятно забивать в матчах с Динамо!

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Да, Динамо начинало игру с очень агрессивным настроением, и нам понадобилось некоторое время, чтоб мысленно войти в соревновательный ритм. Но сразу после пропущенного гола мы вернули свой стиль, и потом уже Динамо было трудно противостоять нашим комбинациям.

Мы были сильнее, потому что у нас другой стиль: есть комбинационные атаки, коллективная игра. Мы работаем вместе, и только в решающий момент демонстрируем индивидуальные качества. Это наша философия. И то, кто мыслит иначе и индивидуально, вряд ли будут играть в этой команде. Теперь нас ждет Десна (6 июня) – очень сложный соперник, который уже показал нам свою силу на первом этапе сезона. Это была важная победа. Как я уже говорил, каждый раз, когда забиваю гол, прежде всего радуюсь возможности помочь своему клубу", – цитирует Марлоса официальный сайт Шахтера.

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