Марлос провел 200-й матч за Шахтер и вспомнил лучший поединок

Поединок 5 тура УПЛ между Шахтером и Мариуполем стал 200-м для Марлоса в оранжево-черной футболке.

"Провели отличный матч. Начали очень хорошо с первых минут. У нас есть принципы, от которых мы не отходили – очень много передач, целеустремленность, передачи между линиями соперника. Верю, что мы провели хороший матч. Сегодня достигли заслуженной победы.

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У меня много эмоций. 200-й матч за этот великий клуб. У меня есть мечта провести еще много игр. Самый памятный матч – финал Кубка против Динамо, когда мы выиграли 1:0, я забил гол. Верю, что это был самый важный матч для меня в Шахтере.

Важнейшим гол? Сложно выбрать, так как некоторые были очень красивыми. Честно говоря, сейчас даже не вспомню лучший. Пусть болельщики Шахтера выберут самый красивый гол", – сказал Марлос клубному каналу Шахтера.

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