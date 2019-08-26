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Марлос провел 200-й матч за Шахтер и вспомнил лучший поединок

12:45 69 Читати українською
Марлос провел 200-й матч за Шахтер и вспомнил лучший поединок
Марлос / Шахтер

Поединок 5 тура УПЛ между Шахтером и Мариуполем стал 200-м для Марлоса в оранжево-черной футболке.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

"Провели отличный матч. Начали очень хорошо с первых минут. У нас есть принципы, от которых мы не отходили – очень много передач, целеустремленность, передачи между линиями соперника. Верю, что мы провели хороший матч. Сегодня достигли заслуженной победы.

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У меня много эмоций. 200-й матч за этот великий клуб. У меня есть мечта провести еще много игр. Самый памятный матч – финал Кубка против Динамо, когда мы выиграли 1:0, я забил гол. Верю, что это был самый важный матч для меня в Шахтере.

Важнейшим гол? Сложно выбрать, так как некоторые были очень красивыми. Честно говоря, сейчас даже не вспомню лучший. Пусть болельщики Шахтера выберут самый красивый гол", – сказал Марлос клубному каналу Шахтера.

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