Марлос прокомментировал эпизод с отмененным голом Десны после применения VAR

Полузащитник Шахтера Марлос подытожил матч 19 тура против Десны, в котором он стал автором победного гола.
"Сложный матч. Нам противостояла очень хорошая команда. При этом мы понимали, что уже в четверг нас ждет важнейший матч с Бенфикой в Лиге Европы.
Победный гол Марлоса и исторический дебют VAR в видеообзоре матча Шахтер – Десна
Лично я еще не в своей лучшей форме. Но работаю для того, чтобы прибавить. Я очень счастлив, потому что сейчас уже не чувствую боль, которая ранее мешала играть. Осталось улучшить физику.
VAR в современном футболе – важная составляющая игры. В игре с Бенфикой отменили мой мяч, а в матче с Десной аннулировали гол в наши ворота. Но что корректно, то корректно", – цитирует Марлоса Footboom.
Напомним, во втором тайме арбитр Евгений Арановский отменил гол Десны, зафиксировав офсайд у нападающего Александра Филиппова, который ассистировал Алексею Гуцуляку.
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