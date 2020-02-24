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Марлос прокомментировал эпизод с отмененным голом Десны после применения VAR

08:00 34 Читати українською
Марлос прокомментировал эпизод с отмененным голом Десны после применения VAR
Марлос / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Марлос подытожил матч 19 тура против Десны, в котором он стал автором победного гола.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Сложный матч. Нам противостояла очень хорошая команда. При этом мы понимали, что уже в четверг нас ждет важнейший матч с Бенфикой в ​​Лиге Европы.

Победный гол Марлоса и исторический дебют VAR в видеообзоре матча Шахтер – Десна

Лично я еще не в своей лучшей форме. Но работаю для того, чтобы прибавить. Я очень счастлив, потому что сейчас уже не чувствую боль, которая ранее мешала играть. Осталось улучшить физику.

VAR в современном футболе – важная составляющая игры. В игре с Бенфикой отменили мой мяч, а в матче с Десной аннулировали гол в наши ворота. Но что корректно, то корректно", – цитирует Марлоса Footboom.

Напомним, во втором тайме арбитр Евгений Арановский отменил гол Десны, зафиксировав офсайд у нападающего Александра Филиппова, который ассистировал Алексею Гуцуляку.

Шахтер – Десна: дебют VAR спас "горняков", ротация Каштру против солидных гостей, все решила магия на 90+4

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Марлос Марлос Шахтер Шахтер Шахтер - Десна
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