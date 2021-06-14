Марлос потеряет гарантированное место в старте Шахтера в следующем сезоне, – Цыганык
Журналист Игорь Цыганык анонсировал масштабную перестройку в Шахтере.
"Де Дзерби не слишком рассчитывает на бразильских ветеранов Шахтера, поэтому я не уверен, что Марлос будет игроком основы донецкой команды в следующем сезоне.
"Я говорил с людьми, которые были в раздевалке Украины", – Цыганык отреагировал на слухи о конфликте Марлоса и Ярмоленко
По моему мнению, итальянский специалист как раз пришел в клуб, провести "болевую" тему смены поколений. Де Дзерби будет делать акцент на молодых игроков", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.
Напомним, Марлос защищает цвета Шахтера с 2014 года, в сентябре 2017-го этнический бразилец получил украинское гражданство.
Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки