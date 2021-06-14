"Де Дзерби не слишком рассчитывает на бразильских ветеранов Шахтера, поэтому я не уверен, что Марлос будет игроком основы донецкой команды в следующем сезоне.

"Я говорил с людьми, которые были в раздевалке Украины", – Цыганык отреагировал на слухи о конфликте Марлоса и Ярмоленко

По моему мнению, итальянский специалист как раз пришел в клуб, провести "болевую" тему смены поколений. Де Дзерби будет делать акцент на молодых игроков", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, Марлос защищает цвета Шахтера с 2014 года, в сентябре 2017-го этнический бразилец получил украинское гражданство.

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