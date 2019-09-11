toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Марлос попал в команду недели в FIFA 19

19:03 42 Читати українською
Марлос попал в команду недели в FIFA 19
Марлос / УАФ

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины удостоился чести стать членом символической сборной недели.

EA Sports, подразделение ведущего разработчика спортивных видеоигр Electronic Arts, в своем Твиттере объявила игроков команды недели в FIFA 19. В символическую сборную попал полузащитник Шахтера Марлос. 31-летний хавбек получил рейтинг 84.

Марлос провел 200-й матч за Шахтер и вспомнил лучший поединок

Бразилец с украинским паспортом забил гол в матче отбора Евро-2020 с Литвой (3:0) и сделал ассист в товарищеском матче с Нигерией (2:2).

Напомним, Марлос – самый рейтинговый украинец в FIFA 20 (82). На втором месте идет его одноклубник Тарас Степаненко (80), а на третьей строчке с показателем 79 расположились Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Руслан Малиновский (Аталанта) и Виктор Цыганков (Динамо Киев).

"Яремчук > Марадона", или "Ребята Шевченко горят в обороне как осенние листья". Реакция соцсетей на Украина – Нигерия

blog_ava
"Не хотел бы пересечься со сборной Украины на чемпионате мира", – тренер Нигерии оценил уровень команды Шевченко
06:30
963
Теги
Украина Украина Марлос Марлос Шахтер Шахтер ФИФА
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
20
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук