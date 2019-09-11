Марлос попал в команду недели в FIFA 19

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины удостоился чести стать членом символической сборной недели.

EA Sports, подразделение ведущего разработчика спортивных видеоигр Electronic Arts, в своем Твиттере объявила игроков команды недели в FIFA 19. В символическую сборную попал полузащитник Шахтера Марлос. 31-летний хавбек получил рейтинг 84.

Марлос провел 200-й матч за Шахтер и вспомнил лучший поединок

Бразилец с украинским паспортом забил гол в матче отбора Евро-2020 с Литвой (3:0) и сделал ассист в товарищеском матче с Нигерией (2:2).

Напомним, Марлос – самый рейтинговый украинец в FIFA 20 (82). На втором месте идет его одноклубник Тарас Степаненко (80), а на третьей строчке с показателем 79 расположились Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Руслан Малиновский (Аталанта) и Виктор Цыганков (Динамо Киев).

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