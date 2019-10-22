Марлос отметил, чем Динамо Загреб напоминает Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Марлос поделился ожиданиями от матча против загребского Динамо, отметив, что "горняки" сделают все, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы прекрасно знаем, что Динамо Загреб – это хорошая команда. Достаточно молодая, с отличными игроками. У некоторых из них характеристики похожи с игроками в Шахтере – ребята с хорошей техникой, обладают хорошим качеством передач и дриблингом.

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В этом розыгрыше Лиги чемпионов нам выпала сложная группа. Но мы хотим попасть в плей-офф и будем за это бороться", – сказал Марлос в эфире ФутболNEWS.

Напомним, матч Шахтер – Динамо Загреб состоится сегодня в Харькове. Обе команды имеют в своем активе по 3 очка после 2 туров ЛЧ.

Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов