Марлос надеется проявить себя в матчах сборной Украины, несмотря на перенесенную операцию

Полузащитник Шахтера Марлос рассказал о работе с Луишем Каштру, а также прокомментировал вызов в сборную Украины на матчи против Литвы и Нигерии.

Напомним, Марлос вызван Андреем Шевченко в национальную сборную Украины на поединки против Литвы и Нигерии, которые пройдут 7 и 10 сентября соответственно. Всего же в списке главного тренера сборной 7 игроков донецкого клуба.

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"Я сейчас переживаю сложный момент – не так давно была операция. Усиленно готовлюсь и к квалификационным матчам, и к товарищеским. Надеюсь, смогу хорошо показать себя в сборной.

На какой позиции я чувствую себя наиболее комфортно? Честно говоря, со своим опытом я уже не чувствую разницы между позициями. Когда находишься на поле, это не самое главное. Важно действительно понимать футбол, стиль игры, а также своих соперников. Ты можешь быть на любой позиции, но важно знать, что если ты делаешь. В Шахтере я играю и вингера, и атакующего полузащитника в национальной сборной также могу выступать на разных позициях.

Луиш Каштру? Важный тренер для нас. Он любит держать мяч, и я верю, что это главное, ведь наши игроки любят атакующий футбол. Луиш Каштру – наставник, у которого отлично отработаны тактические схемы. То, что с нами работает такой человек, – очередной положительный момент, которого достигла администрация клуба. Надеюсь, мы будем очень успешные с этим главным тренером", – цитирует Марлоса официальный сайт "горняков".

К слову, после 4-х туров УПЛ Шахтер набрал 12 очков и единолично лидирует в чемпионате.

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