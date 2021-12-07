Полузащитник Шахтера Марлос уже попал в сферу интересов бразильского Интернасьоналя, за который выступает его экс-одноклубник Тайсон.

Марлос отказался продолжать соглашение с Шахтером, чем готов воспользоваться Интернасьонал, сообщает UOL Esporte.

Марлос покинет Шахтер и вернется в Бразилию, – СМИ

Контракт украинца с "горняками" истекает уже 31 декабря 2021 года, после чего он может присоединиться к любому клубу на правах свободного агента. Интернасьонал подобным образом сумел вернуть Тайсона на родину, с которым Марлос защищал цвета Металлиста (2012-2013 годы) и Шахтера (2014-2021 годы).

Напомним, Марлос перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за 4 млн евро в Металлист из Сан-Паулу. В июле 2014 года он за 8 млн евро присоединился к Шахтеру. В текущем сезоне провел за "горняков" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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