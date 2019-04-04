Фонсека объяснил, почему Марлос пропустил матч против Александрии

Полузащитник Шахтера Марлос может пропустить матч 1/4 финала Кубка Украины против киевского Динамо.

"Почему Марлос оказался на скамейке запасных? Если помните матч Португалия – Украина, он покинул поле в перерыве. У него была травма, которая дает о себе знать в течение всего сезона. Сейчас у Марлоса один из самых тяжелых периодов: он не всегда работает с командой, проводит индивидуальные тренировки. Решили не рисковать, чтобы не усложнить повреждения", – поделился Фонсека на послематчевой пресс-конференции, передает официальный сайт Шахтера.

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Напомним, в первом матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Португалии полузащитник был заменен во втором тайме, а ко второй игре с Люксембургом вообще не готовился. Кроме того, Марлоса оставили на скамейке запасных и в матче 23-го тура чемпионата Украины против Александрии (1:0), чтобы игрок не получил рецидива травмы и смог восстановиться к матчу против Динамо, который пройдет 7 апреля.

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