Полузащитник Атлетико Паранаэнсе Марлос размышляет над отъездом из родины. На игрока уже есть два претендента из Ближнего Востока.

В феврале ветеран из Шахтера на правах свободного агента перебрался в бразильский клуб, за который мечтал выступать с детства. Но стать важным исполнителем Марлосу пока сложно, поэтому он размышляет о смене прописки.

Марлон может покинуть Шахтер ради чемпиона Турции

Как сообщает Globo , в услугах 34-летнего хавбека заинтересованы Аль-Наср и Хор Факкан из ОАЭ, где тренирует Сергей Ребров. В ближайшие дни Атлетико Паранаэнсе должен получить от обоих клубов официальные предложения по натурализованному украинцу.

С самим Марлосом представители команд Ближнего Востока уже контактировали. Они уверены, что смогут убедить его уехать вдаль от родины.

Отметим, бывший игрок Металлиста, Шахтера и сборной Украины провел за "красно-белых" всего 11 неполных матчей, отличившись тремя голами и двумя ассистами.