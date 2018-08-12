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Марлос: Мораес может стать лучшим бомбардиром чемпионата

08:27 78 Читати українською
Марлос: Мораес может стать лучшим бомбардиром чемпионата
Марлос / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Марлос поделился впечатлениями после победы над Ворсклой в матче 4-го тура чемпионата Украины.

"Сложный матч. Мы прекрасно знаем качества соперника, футболистов Ворсклы – это интересная команда, которая хорошо обороняется и располагает быстрыми игроками в атаке. Не случайно прошлый чемпионат они завершили на третьем месте.

Знали, что будет сложно. Пропустили гол со стандарта, хотя доминировали в то время, потом собрались с силами и сделали то, что Шахтер делает всегда: остались с мячом и дождались подходящих моментов для атаки.

Шахтер – Ворскла – 4:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Технически превзошли противника. У нас важные исполнители в составе, и мы смогли достичь хорошего результата. Когда забивал, то услышал подсказку закрыть левую ногу, быстро сориентировался и принял верное решение. Получился действительно хороший гол.

Мой стиль игры такой, что я постоянно стараюсь прежде всего помогать моей команде: отрабатывать в обороне и успевать впереди. Надеюсь, своими качествами и дальше буду приносить пользу Шахтеру.

Сможет ли Мораес стать лучшим бомбардиром чемпионата? Мы приложим все усилия, чтобы так и произошло. Если видим, что у него есть возможность стать лучшим нападающим, постараемся помочь ему забивать как можно больше. Самое главное, чтобы Шахтер продолжал побеждать независимо от того, кто отметится", – цитирует Марлоса официальный сайт Шахтера.

Украина4 тур

Шахтер - Ворскла: Суббота 11 августа 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Ворскла
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Шахтер - Ворскла Шахтер Шахтер Марлос Марлос
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