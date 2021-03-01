В раздевалке донецкого клуба бушевали настоящие страсти во время противостояния в 1/16 финала Лиги Европы.

Между Луишем Каштру и Марлосом возник конфликт во время перерыва ответного матча против Маккаби Тель-Авив. Об этом информирует ТаТоТаке.

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По информации источника, наставник дончан был недоволен игрой бразильского украинца и выразил ему претензии. Вингер "горняков" ответил специалисту, что и повлекло спор. Сразу после перерыва Марлоса было заменено, вместо него вышел Маркос Антонио. Кроме этого момента, в команде якобы было еще несколько конфликтных ситуаций.

В том матче Шахтер одолел израильский коллектив, а на стадии 1/8 финала сыграет с Ромой – командой экс-наставника "горняков" Паулу Фонсеки. Встречи запланированы на 11 и 18 марта.

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