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Марлос интересует Рому

15:32 46 Читати українською
Марлос интересует Рому
Марлос / Александр Осипов

Рома может приобрести полузащитника Шахтера Марлоса.

Марлос вошел в список желаемых трансферов Ромы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Марлос: Уже получается демонстрировать хорошую игру

После истории с Малкомом римляне рассматривают другие кандидатуры в центр поля. "Волки" также интересуются хавбеком Севильи Стивеном Н'Зонзи.

Марлос в сезоне 2017/2018 сыграл 41 за Шахтер и забил 22 гола.

Рома объявила о трансфере Ольсена

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