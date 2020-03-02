Марлос имеет хронические проблемы с пахом, скорее всего, он не вернется на прежний уровень, – журналист

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский объяснил, почему хавбек сборной Украины и Шахтера Марлос не может вернуться к своей лучшей форме.

"У Марлоса пубалгия – болезненное воспаление в области паха. Это болезнь, которая становится все более популярной у футболистов. Марлос уже сделал операцию. Хирургическое вмешательство – способ, который позволяет вылечить на стадии, когда терапия уже не помогает.

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Есть версия, что с операцией Марлос затянул. После нее у него не прекратились болевые ощущения, можно увидеть, как он иногда подтягивает левую ногу во время бега. Это один из признаков, что ощущение боли остались. Скорее всего, прежнего Марлоса мы больше не увидим", – заявил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Марлос провел за Шахтер 23 матча в сезоне 2019/20 и смог отличиться 9 голами и 5 ассистами. Травма лидера "горняков" может стать проблемой и для сборной Украины, в которой натурализованный бразилец также является основным игроком.

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