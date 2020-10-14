Сегодня, 14 октября, состоялось очередная тренировка "горняков" в Святошино. Последние занятия проходили с ограниченным количеством игроков.

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Однако уже сегодня к основной группе присоединились сборники Валерий Бондарь, Марлос и Виктор Коваленко, сообщает официальный сайт Шахтера. Вернулся в общую группу и Сергей Болбат. Во вторник к команде присоединился Давид Хочолава. Интересно, что участие в тренировке принимали и игроки дубля: защитник Марк Мампасси, полузащитники Вячеслав Чурко, Денис Шостак и нападающий Даниил Гончарук.

Заметим, что значительная часть футболистов отсутствует из-за коронавируса. Сейчас Шахтер расположился на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Уже в эту субботу их ждет поединок против Львова.

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