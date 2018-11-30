Марлос: Хочу закончить карьеру в Шахтере

Хавбек Шахтера Марлос поделился эмоциями после подписания нового контракта с "горняками".

"Очень счастлив Я предан клубу, который так много дал мне и всегда открывал передо мной все двери. В Шахтере чувствую себя как дома. Подписывая контракт, думал и о всей семье клуба: быть ее частью еще три года – огромная честь.

Марлос подписал новый контракт с Шахтером

Шахтер – в моем сердце, он очень много значит для меня. Я благодарен за все и хотел бы закончить здесь карьеру. Этот клуб люблю не только я, но и все мои родные.

Спасибо болельщикам, сотрудникам, тренерам и, конечно же, президенту за то, что так приняли меня. Это подогревает во мне желание играть как можно лучше.

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Носить футболку Шахтера – большая честь. Я стал гражданином Украины, а эта страна – моим домом. Мне и моей семье очень нравится здесь. С гордостью выступаю за Шахтер и за сборную", – цитирует Марлоса официальный сайт Шахтера.