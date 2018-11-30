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Марлос: Хочу закончить карьеру в Шахтере

09:13 41 Читати українською
Марлос: Хочу закончить карьеру в Шахтере
Марлос / Фото: ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Марлос поделился эмоциями после подписания нового контракта с "горняками".

"Очень счастлив Я предан клубу, который так много дал мне и всегда открывал передо мной все двери. В Шахтере чувствую себя как дома. Подписывая контракт, думал и о всей семье клуба: быть ее частью еще три года – огромная честь.

Марлос подписал новый контракт с Шахтером

Шахтер – в моем сердце, он очень много значит для меня. Я благодарен за все и хотел бы закончить здесь карьеру. Этот клуб люблю не только я, но и все мои родные.

Спасибо болельщикам, сотрудникам, тренерам и, конечно же, президенту за то, что так приняли меня. Это подогревает во мне желание играть как можно лучше.

Марлос неожиданно прокомментировал продление контракта с Шахтером на русском языке

Носить футболку Шахтера – большая честь. Я стал гражданином Украины, а эта страна – моим домом. Мне и моей семье очень нравится здесь. С гордостью выступаю за Шахтер и за сборную", – цитирует Марлоса официальный сайт Шахтера.

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