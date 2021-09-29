"Несколько месяцев назад у меня был довольно сложный период. Это было связано с семейными вопросами. И, в принципе, были разные мысли в голове, но, как я и говорил, мне очень нравится в Шахтере. Мое самое большое желание – помогать.

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Будем общаться с руководством. Надеюсь, что мы решим, насколько возможно то, чтобы я остался в команде. Чтобы я был со свежими мыслями в голове, без внутренних проблем, помог ал Шахтеру", – сказал Марлос для YouTube-канала Sport Arena.

Напомним, недавно генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал о том, что полузащитник изъявил желание завершить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. Марлос выступает за Шахтер с июля 2014-го, его соглашение с донецким клубом рассчитано до 31 декабря 2021-го. Ранее хавбек заявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины.

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