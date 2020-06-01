Марлос безальтернативно признан лучшим игроком тура в УПЛ

Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока 24-го тура чемпионата Украины.

По решению экспертного совета УПЛ Марлос выбран лучшим игроком 24-го тура, сообщает официальный сайт учреждения.

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Интересно, что полузащитник Шахтера не имел альтернативы, получив все голоса экспертов.

Добавим, что Марлос стал героем поединка против Динамо – в активе хавбека дубль в ворота киевлян. В первом тайме вингер, обыгравшись с Мораесом, с линии штрафной пробил четко под дальнюю штангу. А во второй половине, снова после скидки Мораеса, Марлос ювелирно пробил в угол ворот.

К слову, вингер провел 27 поединков Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 11 голов и 4 ассиста.

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