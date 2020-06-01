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Марлос безальтернативно признан лучшим игроком тура в УПЛ

13:20 15 Читати українською
Марлос безальтернативно признан лучшим игроком тура в УПЛ
Марлос / фото: ФК Шахтер

Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока 24-го тура чемпионата Украины.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

По решению экспертного совета УПЛ Марлос выбран лучшим игроком 24-го тура, сообщает официальный сайт учреждения.

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Интересно, что полузащитник Шахтера не имел альтернативы, получив все голоса экспертов.

Добавим, что Марлос стал героем поединка против Динамо – в активе хавбека дубль в ворота киевлян. В первом тайме вингер, обыгравшись с Мораесом, с линии штрафной пробил четко под дальнюю штангу. А во второй половине, снова после скидки Мораеса, Марлос ювелирно пробил в угол ворот.

К слову, вингер провел 27 поединков Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 11 голов и 4 ассиста.

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