"Тренер старается, чтобы команда выглядела хорошо, как он это видит. Лично у меня все хорошо, потому что в составе есть много бразильцев, которые понимают идеи тренера.

"Я мог оказаться в Реале": Марлон признался, почему выбрал Барселону, и оценил шансы Шахтера в дуэли с испанцами

Я знал, что Шахтер хорошо показывал себя в Европе, но клуб удивил меня даже больше. Там фантастическая инфраструктура, у людей, которые там работают, хорошая ментальность, и все движутся в одном направлении.

В раздевалке много игроков говорят на португальском, что логично. Мы – большинство (смеется – прим.). Украинцы учат португальский, а мы – русский. Важно, что у нас хорошая атмосфера и много молодых игроков", – сказал Марлон в интервью AS.

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