"Не хватает слов, чтобы описать свои эмоции и ощущения, когда выступаешь в таком важном соревновании, как Лига чемпионов. Эмоции просто переполняют.

Шериф – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Роберто Де Дзерби

Агрессивности и интенсивности на поле я научился, когда работал с Роберто Де Дзерби. Возможно, тогда мой стиль игры стал именно таким.

Спасибо за сравнение с Серхио Рамосом, он, как и Тиагу Силва, являются моим кумирами. Но мне еще далеко до этих ребят", – сказал Марлон на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Марлон присоединился к Шахтеру прошлым летом и провел за донецкий клуб восемь матчей во всех турнирах.

Первый поединок в групповом раунде Лиги чемпионов "горняки" проведут на выезде против Шерифа в среду, 15 сентября. Начало встречи в 19:45. В параллельном матче группы D между собой сыграют Интер и Реал.

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