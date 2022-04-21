Центрбек Шахтера Марлон еще раз продемонстрировал свою человечность и лояльное отношение к клубу, в котором он всего полгода.

"Честно говоря, Де Дзерби не говорил со мной лично об этих товарищеских матчах Шахтера. Я узнал этот проект, когда еще был в Бразилии, от Дарио Срны. Он звонил и спрашивал, готов ли я приехать, я сразу же ответил, что готов. К сожалению, сразу я не мог приехать, ведь имел дела в Бразилии с моей семьей.

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Если говорить о Де Дзерби, то понятно, что он сейчас в ожидании того, что же будет с Шахтером. Мы все беспокоимся об этом. Я пока не думаю о других клубах. У меня уже есть карьера, может, она не такая и длинная, но я провел восемь лет в профессиональном футболе. Сегодня я чувствую себя спокойно, у меня уже были некоторые предложения, однако сейчас пытаюсь оставаться с холодной головой и следовать зову сердца", – заявил Марлон в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, прошлым летом "горняки" отдали Сассуоло за бразильца 12 млн евро. Марлон сразу стал бетонным игроком основания, проведя к зимнему перерыву 22 матча.

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