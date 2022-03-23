Интернасьонал положил глаз на защитника Шахтера Марлона, сообщает UOL.

Витао и Марлон попали на радары испанского клуба – среди лакомых кусочков еще один легионер из УПЛ

Бразильский клуб ищет опытного игрока, который усилил бы оборонительные редуты команды и уже предложил Шахтеру соглашение. "Колорадос" хотят арендовать 26-летнего футболиста до декабря 2022 года. "Горняки" пока не ответили на запрос бразильцев. Отмечается, что Марлон стремится остаться в Европе, но так же ждет решения донецкого клуба.

К слову, ранее о желании подписать звездного бразильца заявляли Фламенго и Альмерия.

Напомним, Марлон перешел в Шахтер летом 2021 года из Сассуоло за 12 млн евро и успел сыграть в 22 матчах во всех турнирах (результативными действиями не отмечался). Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.

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