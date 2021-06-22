"Я очень счастлив. Для меня большая честь подписать контракт с Шахтером, чувствую себя избранным. Спасибо за хороший прием!

Шахтер объявил о подписании Марлона

Что сыграло ключевую роль в подписании контракта с "горняками"? У клуба те же цели и видение, что и у меня. Также мне очень нравятся игровая ДНК и философия тренера, которые полностью совпадают с моими принципами. Перешел сюда, чтобы помогать и быть частью команды.

Думаю, бывшее сотрудничество с Роберто Де Дзерби – это преимущество для меня и, наверное, для всего коллектива. В конце концов я уже понимаю идеи тренера и могу передать их другим ребятам. Считаю, это поможет нам воплощать в жизнь замыслы наставника.

Среди моих сильных сторон – отличный пас, держание мяча, также я хорошо понимаю тактические требования. Я достаточно командный игрок, ведь футбол – игра коллективная. Именно совместно удается побеждать и что-то выигрывать.

Я знаю Шахтер. Смотрел матч с мадридским Реалом. Слежу за Шахтером, ведь через этот клуб прошло так много великих бразильцев: Фред, Алекс Тейшейра, Бернард… Знаю, что до последнего сезона команда смогла завоевать чемпионство четыре года кряду. Надеюсь, мы снова будем побеждать и вместе с партнерами и новым главным тренером оставим свой след в истории Шахтера", – сказал Марлон в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Марлон стал третьим летним новичком "оранжево-черных" – ранее дончане объявили о подписании полузащитника Педринью и форварда Лассина Траоре.

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