"Генк – хорошая команда. Но в Лиге чемпионов слабых команд вообще нет. Мы должны это понять сразу включиться и сделать все, чтобы пройти дальше.

Шахтер узнал соперника в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

ДНК клуба всегда такая же – демонстрировать наилучший футбол. Тренерский штаб, безусловно, уделит внимание своей философии, а мы постараемся воплотить её на поле", – сказал Марлон во время презентации новичков Шахтера.

К слову, Шахтер встретится с Генк в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 3 или 4 августа, а ответный – 10 августа.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ 2021/22: Шахтеру повезло – как это было