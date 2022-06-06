Агент Марлона контактировал с боссами Фиорентины, предлагая услуги своего клиента, сообщает SassuoloNews со ссылкой на FirenzeViola.

Марлон заявил о желании покинуть Шахтер – бразилец выбрал приоритетный вариант

Отмечается, что бразилец хотел бы покинуть Шахтер из-за войны в Украине и намерен вернуться в Серию А, в которой уже есть опыт выступлений. "Фиалки" пока не заинтересованы в трансфере.

Напомним, Марлон перебрался в Шахтер летом 2021 года, подписав 5-летний контракт. Впрочем, начало полномасштабной войны, вероятнее всего, поставило крест на карьере бразильского защитника в Украине.

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