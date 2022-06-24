Трабзонспор уже сделал три предложения Шахтеру по Марлону и подготовил новое – взять защитника в аренду с правом выкупа, сообщает Bursa Hakimiyet.

Марлон может перебраться в лагерь 24-кратного европейского чемпиона – Шахтер начал переговоры

Интересно, что бразилец хочет покинуть донецкий клуб, чтобы поиграть в одном из европейских чемпионатов. Трабзонспор хочет воспользоваться правом подписывать игроков из украинских и российских клубов, у которых сейчас заморожены контракты из-за войны в нашей стране.

Напомним, Марлон перебрался в Шахтер летом 2021 года, подписав 5-летний контракт. В досрочно завершенном сезоне-2021/22 бразилец провел за "горняков" 22 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.

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